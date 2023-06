Singapore: ministro capo Tharman Shanmugaratnam annuncia candidatura alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro capo di Singapore, Tharman Shanmugaratnam, ha annunciato ufficialmente l'intenzione di candidarsi alla presidenza della città-Stato, in vista dell'elezione che dovrà tenersi non oltre il prossimo 13 settembre. Assieme alla propria candidatura, il 63enne Tharman ha informato per iscritto il premier Lee Hsien Loong dell'intenzione di ritirarsi dalla vita politica attiva, rinunciando alle sue cariche e dimettendosi anche da membro del Partito di azione popolare (Pap): "Intendo farlo a un mese da ora, il 7 luglio 2023, così da poter prima assolvere ai miei doveri ufficiali immediati a Singapore e a livello internazionale, e assicurarmi che vengano assunte le misure necessarie a garantire che la circoscrizione di Jurong venga adeguatamente rappresentata sino al termine della legislatura", ha scritto il politico riferendosi alla circoscrizione che lo ha eletto. Assieme alle cariche politiche - in particolare quella di ministro capo, la terza per importanza nel gabinetto dopo quella di primo ministro e vicepremier - Tharman rassegnerà anche le dimissioni da presidente dell'Autorità monetaria di Singapore e da presidente del Consiglio consultivo internazionale della Commissione di sviluppo economico, così come da altri incarichi assunti nella veste di ministro capo. Il premier Lee ha espresso il suo appoggio alla candidatura, che ha definito espressione "dello spirito di servizio pubblico e del senso del dovere che hai mostrato in tutti questi anni". (segue) (Fim)