Singapore: ministro capo Tharman Shanmugaratnam annuncia candidatura alla presidenza (2)

- La presidente di Singapore, Halimah Yacob, ha annunciato alla fine del mese scorso che non si candiderà per un secondo mandato. Il capo dello Stato in persona ha spiegato di aver assunto la decisione dopo “un’attenta valutazione”, in vista delle elezioni presidenziali che si terranno a settembre. “È stato un grande onore e un privilegio prestare servizio come ottavo presidente negli ultimi sei anni”, ha scritto la leader, ringraziando tutti i connazionali che le hanno dato fiducia, così come la famiglia che l’ha sostenuta in quella che ha definito un’esperienza “di ispirazione” e al tempo stesso “di umiltà”. “Ero consapevole dell’enorme responsabilità della presidenza quando ho assunto la carica nel 2017 e ho fatto del mio meglio per adempiervi. Il mio obiettivo era contribuire a creare una società più premurosa e compassionevole”, ha affermato, riconoscendo di non essere mai stata sola nel suo compito ma di essere stata aiutata dal sostegno di molti singaporiani. La presidente si è detta orgogliosa di come la città-Stato ha affrontato la pandemia di Covid-19, dimostrando “coesione sociale”. A suo parere la presidenza è “un’istituzione chiave” nella democrazia del Paese, soprattutto per il suo “ruolo unificatore”. “Avrò sempre cari i ricordi delle persone che ho incontrato e le esperienze acquisite durante il mio mandato. Mi ispireranno a continuare a dare un contributo alla nostra società e alla nazione in altri modi finché sarò in grado di farlo”, ha concluso. (Fim)