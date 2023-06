Giustizia: FI presenta pdl su legittimo impedimento e termini impugnazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Coerentemente con gli impegni che Forza Italia ha preso con gli elettori, in commissione Giustizia stiamo portando avanti alcuni importanti provvedimenti per dare un contributo alla riforma della giustizia nel suo complesso, dopo anni di interventi rabberciati e ispirati a finalità giustizialiste. Questa proposta costituisce un ulteriore tassello per valorizzare il diritto di difesa". Lo ha detto il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis, vicepresidente della commissione Giustizia alla Camera, nel corso della conferenza stampa di presentazione della proposta di legge "Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore e termini per le impugnazioni". "Forza Italia è garantista e ha una posizione in controtendenza rispetto a tante scelte fatte negli ultimi anni. Noi vogliamo invertire questa tendenza, in stretta sinergia con i nostri alleati di governo", ha aggiunto il deputato azzurro Alessandro Battilocchio. "In questa legislatura - ha proseguito - si devono affrontare i temi nodali: c'è una stabilità, una concordia all'interno della maggioranza, che deve consentire una azione strutturale su alcune tematiche. L'iniziativa di oggi si inserisce perfettamente all'interno di questa cornice", ha concluso. (segue) (Rin)