Giustizia: FI presenta pdl su legittimo impedimento e termini impugnazioni (2)

- "Questa è una proposta di assoluta ragionevolezza e di civiltà giuridica", ha spiegato Tommaso Antonino Calderone, primo firmatario della proposta e capogruppo azzurro in commissione Giustizia. "Proponiamo la modifica dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, che è molto vago nella parte in cui tratta del legittimo impedimento del difensore: tutto si rimette alla creativa giurisprudenza dei giudici. Questo è un fatto molto pericoloso, può variare da tribunale a tribunale e da giudice a giudice. Con la nomina del difensore d'ufficio, nel momento in cui viene rigettata la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il cittadino imputato si trova ad essere 'non difeso': il difensore d'ufficio non conosce le carte, quindi si celebra un processo senza la difesa tecnica. Questo, per Forza Italia, è inaccettabile; abbiamo quindi indicato i casi che prevedono il legittimo impedimento del difensore. Si modifica poi - ha proseguito - l'articolo 585 del codice di procedura penale che riguarda l'impugnazione. Mi chiedo come sia possibile che un difensore, magari che difende più imputati e in un momento in cui le norme sono sempre più stringenti, possa avere solo 45 giorni per redigere un atto di impugnazione, un'operazione molto complessa. Il difensore non può correre ed essere specifico, puntuale, attento. Abbiamo quindi esteso i termini, così come abbiamo fatto con l'articolo 10 comma 2 del decreto antimafia del 2011. Siamo in uno Stato in cui si decide su misure di prevenzione personali e patrimoniali, costituite da migliaia di atti, e il termine per impugnare è di dieci giorni: questo significa davvero umiliare il diritto di difesa del cittadino. Un cittadino che è gravato da un procedimento penale deve avere le garanzie, e questa riforma mira a dargliele. Chiederemo una immediata calendarizzazione della proposta al presidente della commissione Giustizia, e Forza Italia insisterà molto affinché possa essere approvata nel più breve tempo possibile", ha concluso Calderone. (Rin)