Lavoro: Unioncamere, 568 mila assunzioni previste da imprese a giugno, quasi 1,4 milioni entro agosto

- Sono circa 568 mila le assunzioni (a tempo determinato superiori ad un mese o a tempo indeterminato) previste dalle imprese a giugno e salgono a quasi 1,4 milioni avendo come orizzonte previsionale l’intero trimestre giugno-agosto, con un incremento di oltre 9 mila unità rispetto a giugno 2022 (+1,5 per cento) e di circa 37 mila unità sul corrispondente trimestre (+2,8 per cento). Nel mese, sono turismo e manifatturiero (rispettivamente con oltre 7 mila e 4 mila assunzioni in più) a sostenere la domanda di lavoro, mentre registrano una flessione costruzioni, servizi alle persone, i servizi finanziari e assicurativi e servizi informatici e delle telecomunicazioni. Anche per giugno si conferma elevata la difficoltà di reperimento incontrata dalle imprese nel reclutare il personale: sono difficili da reperire quasi la metà dei lavoratori ricercati (+6,8 punti percentuali su giugno 2022). A delineare questo scenario – riferisce una nota – è il bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. A giugno, l’industria nel suo complesso ricerca circa 134 mila lavoratori che salgono a 348 mila nel trimestre giugno-agosto. Per il manifatturiero, che è alla ricerca di 89 mila lavoratori nel mese e di 237 mila nel trimestre, le maggiori opportunità di lavoro riguardano le industrie della meccatronica che ricercano 22 mila lavoratori nel mese e 58 mila nel trimestre, seguite dalle industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo (circa 18 mila nel mese e 45 mila nel trimestre) e da quelle alimentari (13 mila nel mese e 46 mila nel trimestre). Per il settore delle costruzioni sono programmate 44 mila assunzioni nel mese e circa 111 mila assunzioni nel trimestre. Sono invece 434 mila i contratti di lavoro previsti dal settore dei servizi nel mese in corso e oltre 1 milione quelli per il trimestre giugno-agosto. È il turismo a offrire le maggiori opportunità di occupazione con oltre 164 mila lavoratori ricercati nel mese e circa 353 mila nel trimestre, seguito dal comparto dei servizi alle persone (71 mila nel mese e 165 mila nel trimestre) e dal commercio (69 mila nel mese e 171 mila nel trimestre). (segue) (Com)