Lavoro: Unioncamere, 568 mila assunzioni previste da imprese a giugno, quasi 1,4 milioni entro agosto (2)

- La difficoltà di reperimento conferma il dato elevato di maggio, attestandosi al 46,0 per cento. Il Borsino delle professioni del Sistema Informativo Excelsior segnala, tra le professioni tecniche e ad elevata specializzazione, gli specialisti nelle scienze della vita (farmacisti, biologi, agronomi ecc.) con l’80,3 per cento di difficile reperimento, seguiti dai tecnici in campo ingegneristico (68,9 per cento) e i tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi (68,5 per cento), mentre tra le figure degli operai specializzati si distinguono gli operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (72,5 per cento) e i fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica (70,7 per cento). In aumento la previsione per i contratti a tempo indeterminato (rispetto a giugno 2022 +12 mila unita; +14,8 per cento), anche come effetto dell’elevata difficoltà di reperimento del personale; mentre d’altra parte l’incremento è meno rilevante per i contratti a termine e stagionali (rispetto all’anno precedente +8 mila; + 2,3 per cento) e diminuiscono le previsioni per i contratti di collaborazione occasionale e a partita Iva (rispetto al 2022 -15 mila; -40,5 per cento) e i contratti in somministrazione (-2 mila; -2,9 per cento). Cresce ancora, inoltre, la domanda di lavoratori immigrati con 114mila ingressi programmati nel mese (+18 mila rispetto allo stesso periodo del 2022), pari al 20,1 per cento del totale. Sotto il profilo territoriale è da sottolineare l’elevato mismatch riscontrato dalle imprese nel Nord est per cui sono difficili da reperire circa il 52 per cento dei profili ricercati con punte del 57,8 per cento per il Trentino-Alto Adige. Mismatch che si attesta al 47,1 per cento per le imprese del Nord ovest, al 42,5 per le imprese del Sud e isole e al 42,4 per cento per le imprese del Centro. (Com)