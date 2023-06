I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: generale al Burhan licenzia governatori del Nord Kordofan e di Sennar - Il capo dell'esercito sudanese Abdel Fattah al Burhan ha sostituito due governatori statali. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale "Suna", secondo cui il generale Burhan ha licenziato il governatore dello Stato del Nord Kordofan, Fadlallah Mohamed Ali al Tom, e quello dello Stato di Sennar, Al Alim Ibrahim al Nour, al posto dei quali sono stati nominati governatori provvisori. Nessun motivo è stato fornito per il loro licenziamento. Alcune aree del Nord Kordofan hanno assistito a feroci battaglie tra le parti in guerra, mentre non risultano combattimenti nello Stato di Sennar. Nel frattempo i combattimenti tra l'esercito e le Forze di supporto rapido (Rsf) si intensificano nella capitale, Khartum, in particolare nelle aree di Alshajara, Jabra, Kalakla e Abu-Adam dove vengono utilizzate armi pesanti. Raid aerei delle Forze armate sudanesi (Saf) sono stati segnalati ad Almoialeh a sud di Omdurman. Le Rsf, da parte loro, hanno accusato in un comunicato le Saf di aver ucciso centinaia di civili con un raid effettuato nel mercato per animali di Almoialeh. I bombardamenti hanno anche causato la distruzione dei magazzini di derivati del petrolio. Le Rsf hanno quindi rivendicato di aver preso il controllo del complesso di Yarmouk e dei depositi di munizioni ad Alshajara. Dall'inizio del conflitto, scoppiato il 15 aprile scorso, almeno 883 civili sono stati uccisi e più di 3.800 sono rimasti feriti. (segue) (Res)