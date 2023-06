I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudafrica: presidente Ramaphosa in visita Hammasnkraal, epicentro dell'epidemia di colera - Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa visiterà oggi la cittadina di Hammasnkraal, a nord della capitale Pretoria, epicentro un'epidemia mortale di colera che finora ha causato almeno 26 morti in tutto il Paese. In una nota diffusa dalla presidenza, Ramaphosa ha affermato che l'epidemia ha causato devastazioni "indicibili", mentre le agenzie governative stanno lavorando a misure per contenere la diffusione della malattia e sono alla ricerca della fonte dell'acqua contaminata. Ramaphosa visiterà l'impianto di trattamento delle acque reflue di Rooiwal, che è inattivo da oltre un decennio, non riuscendo a trattare adeguatamente l'approvvigionamento idrico. Il capo dello Stato s'intratterrà quindi con la comunità locale e illustrerà le misure attive il governo sta adottando per frenare la diffusione della malattia. Secondo quanto riferito dalla presidenza, Ramaphosa sarrà accompagnato da diversi funzionari governativi, tra cui il premier della provincia di Gauteng, Panyaza Lesufi, e il sindaco di Tshwane, Cilliers Brink. Nei giorni scorsi il dipartimento della Salute ha avvertito che, sebbene i casi di colera a Tshwane stessero mostrando un calo significativo, Hammanskraal rimane l'epicentro dell'epidemia. (segue) (Res)