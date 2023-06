I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uganda: presidente Museveni positivo al Covid-19 - Il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, ha dichiarato di aver contratto il Covid-19 dopo che uno dei tre test condotti su di lui è risultato positivo. Il capo dello Stato, che ieri ha tenuto uno stato della nazione, ha detto di aver sviluppato un leggero raffreddore che lo ha spinto a sottoporsi al test. In un comunicato, la segretaria permanente del ministero della Salute, Diana Atwine, ha affermato che il presidente ha sviluppato lievi sintomi simil-influenzali ma è in buona salute e continuerà a svolgere le sue funzioni, pur aderendo alle procedure operative standard per i casi di Covid. L'Uganda ha adottato alcune delle misure più severe in Africa per limitare la diffusione del virus al culmine della pandemia, tra cui lunghi coprifuoco e chiusura di scuole e attività commerciali. Le misure sono state completamente revocate nel febbraio 2022. (segue) (Res)