I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Egitto-Angola: firmati due memorandum d'intesa su sicurezza e sfruttamento falde acquifere - Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, e il presidente dell'Angola, Joao Lourenco, hanno assistito ieri alla firma di due memorandum d'intesa per la cooperazione tra i rispettivi Paesi nei settori della sicurezza e dello sfruttamento delle falde acquifere. Lo ha reso noto un comunicato stampa del portavoce ufficiale della presidenza egiziana, Ahmed Fahmy, secondo cui i due leader egiziano e angolano hanno partecipato a una sessione allargata di colloqui su fascicoli regionali e temi di interesse comune. "L'Egitto rafforzerà il ruolo del settore imprenditoriale in vari campi del mercato angolano nel prossimo futuro, aumentando il volume degli scambi commerciali e degli investimenti tra i due Paesi", ha annunciato Al Sisi, esprimendo la volontà di "aumentare il coordinamento e le consultazioni con la parte angolana, in modo da contribuire alla crescita e stabilità cui aspirano i Paesi africani". (segue) (Res)