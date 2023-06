I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: Hrw, aeronautica ammette responsabilità raid in un cui morirono 39 persone - L'aeronautica militare nigeriana ha ammesso la responsabilità del raid aereo condotto lo scorso 24 gennaio su Kwatiri, una comunità rurale nello Stato di Nasarawa, ma continua ad eludere le "domande chiave" relative alle circostanze dell'attacco. È quanto emerge da un rapporto pubblicato dall'organizzazione Human Rights Watch (Hrw), secondo cui nell'attacco sono morte 39 persone e altre sei sono rimaste ferite. Secondo il rapporto, l'aeronautica nigeriana ha spiegato che l'attacco è stato condotto nell'ambito dell'operazione "Whirl Stroke" - che ha coinvolto militari, polizia e servizio di sicurezza statale - in risposta ad attività di "sospetti terroristi", tuttavia non ha fornito ulteriori dettagli. "L'inaccettabile ritardo dei militari nell'ammettere l'uccisione e il ferimento di decine di civili non fa che aggravare la tragedia di questo attacco scioccante", ha affermato Anietie Ewang, ricercatore per l'Africa presso Human Rights Watch. "L'esercito nigeriano dovrebbe fornire piena responsabilità per le proprie azioni, nonché compensazione finanziaria e assistenza per il sostentamento commisurati ai bisogni delle vittime e delle loro famiglie", ha aggiunto. (Res)