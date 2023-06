© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: Tunisia, fermate 35 persone a 40 miglia dalle coste di Biserta - Le unità della Guardia costiera della Tunisia hanno bloccato la partenza di 35 migranti irregolari a 40 miglia dalla spiaggia di Cap Zebib, nella delegazione di Ras Jebel, nel governatorato di Biserta, che erano diretti verso le coste europee. Lo ha riferito l'emittente radiofonica "Shems fm", citando una fonte della sicurezza secondo la quale le persone fermate hanno un'età compresa tra i 20 e i 35 anni. La stessa fonte ha aggiunto che le unità hanno trattenuto queste persone dopo aver completato le procedure legali. Il Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Fted) ha annunciato che le autorità tunisine hanno intercettato un totale di 23.093 migranti in mare nei primi cinque mesi del 2023, in aggiunta ai 3.520 stranieri arrestati in Tunisia con l'accusa di "soggiorno illegale". In particolare, il numero dei migranti intercettati è stato di 4.049 a maggio, in calo rispetto ai 4.756 di aprile, ai 7.494 di maggio, ai 5.147 di febbraio ma in aumento rispetto ai 2.322 migranti intercettati a maggio. Inoltre, solo otto stranieri sono stati arrestati in Tunisia a maggio per soggiorno illegale, rispetto ai 59 di aprile, ai 1.185 di di marzo, ai 1.840 di febbraio e ai 428 di gennaio. Secondo il Ftdes, il numero di vittime e persone scomparse dall'inizio del 2023 fino alla fine di maggio di quest'anno ha raggiunto quota 534, di cui 34 a maggio, 373 ad aprile, 92 a marzo, sette a febbraio e 28 a gennaio. (segue) (Res)