I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: Tunisia, persi i contatti con elicottero con a bordo quattro persone - Il ministero della Difesa della Tunisia ha annunciato oggi di aver perso i contatti da ieri sera con un elicottero che stava effettuando una missione notturna nella regione di Cap Serrat, nella provincia settentrionale di Biserta da ieri sera. Lo riferisce il ministero in un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet. Le unità terrestri, marittime e aeree stanno effettuando, in coordinamento con il ministero dell'Interno, le ricerche per determinare il luogo dove si trova l'elicottero e le condizioni dei quattro membri dell'equipaggio. (segue) (Res)