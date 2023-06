© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: missione Onu, superare ostacoli per elezioni “trasparenti, inclusive e credibili” - La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha espresso apprezzamento per gli sforzi compiuti dal Comitato misto per la preparazione delle leggi elettorali 6+6, ringraziando il Regno del Marocco per aver ospitato le riunioni dei sei parlamentari della Camera dei rappresentanti e dei sei membri l'Alto consiglio di Stato. Lo ha riferito un comunicato della missione, auspicando la prosecuzione delle consultazioni tra le parti libiche per superare le controversie rimanenti negli articoli delle leggi elettorali, trovare l’accordo politico per portare il Paese alle elezioni e fornire un ambiente equo per la competizione elettorale tra tutti i candidati. La missione Onu ha evocato uno “spirito di consenso” per superare “tutte le questioni in sospeso e creare un ambiente più sicuro e favorevole per lo svolgimento delle elezioni nel 2023". L’Unsmil ha esortato ad abbandonare “i metodi volti a prolungare la crisi politica che ha causato così tante sofferenze al popolo libico". Infine, la missione Onu ha ribadito il suo impegno a tenere “elezioni trasparenti, inclusive e credibili” per consentire al popolo libico di scegliere liberamente i propri rappresentanti e per rinnovare la legittimità delle istituzioni del Paese. (Res)