I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rai: Sergio, valutare con attenzione rischi in caso modifica sistema riscossione canone - Il canone per il servizio pubblico “è fra i più bassi fra i Paesi europei” e “ciò che arriva nelle casse della Rai è ancora lontano da quello che arriva ai principali servizi pubblici europei, che possono contare su risorse pubbliche di gran lunga più elevate”. A chiarirlo è stato l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, nel corso dell’audizione dinanzi alla commissione di Vigilanza Rai. “Desidero, pertanto, rappresentare con forza la necessità che qualora - pur in assenza di cogenti e ineludibili disposizioni comunitarie - si intendesse procedere, a distanza di pochi anni dall'entrata in vigore del sistema del ‘canone in bolletta’, ad una revisione del sistema di riscossione, in tale circostanza, sarà indispensabile valutare con estrema attenzione l'efficacia della soluzione alternativa e i correlati rischi, individuando preventivamente le misure di mitigazione”. Infatti, ha concluso, il sistema Paese “non può in alcun modo rischiare di regredire ricorrendo a modalità che possano caratterizzarsi, come la precedente, per una evasione del tributo nell'ordine del 30 per cento”, ha concluso. (segue) (Rin)