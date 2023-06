I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riforme: Casellati, no a muri ideologici o andremo da soli - “Noi non vorremo” una riforma costituzionale non condivisa con il Pd e dal M5s, né "muri di carattere ideologici o pregiudizi. L'opzione è di indirizzarsi verso un rafforzamento del premier, scartando l'elezione del presidente della Repubblica. Opzione messa da parte”. Lo ha detto il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, ospite di “Agorà” su Rai3. “Mi meraviglia che il M5s” sul premierato “sia contrario all’elezione diretta visto che per tutte le questioni si rivolgono al popolo per chiedere un parere”, ha aggiunto. “Noi le porte le abbiamo spalancate, se le opposizioni tireranno muri pregiudiziali vorrà dire che loro hanno scelto la strada che noi dobbiamo intraprendere e andremo da soli", ha concluso Casellati. (segue) (Rin)