I fatti del giorno - Italia (5)

- Pnrr: Busia (Anac), molti passi da compiere, forse i più difficili - Sul Pnrr “i passi da compiere sono ancora molti e, forse, i più difficili”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), Giuseppe Busia, presentando alla Camera dei deputati la relazione annuale sull’attività svolta dall’Autorità nell’anno 2022. “Secondo la Terza relazione sullo stato di attuazione del Pnrr, al 28 febbraio 2023, gli investimenti finanziati con le risorse del Piano si sono fermati a circa 25 miliardi di euro, meno del 14 per cento dell’ammontare complessivo previsto. E parte significativa di questi ha potuto essere realizzata in quanto già avviata prima dell’approvazione del Piano. Sebbene sia fisiologico che gli investimenti si concentrino nella fase conclusiva del Piano, è evidente che la salita d’ora in poi sarà particolarmente ripida”, ha aggiunto Busia. (Rin)