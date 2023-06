© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: crescita primo trimestre rivista al 2,7 per cento - Il prodotto interno lordo del Giappone è cresciuto del 2,7 per cento nel primo trimestre del 2023, secondo i dati aggiornati pubblicati oggi dall'Ufficio di gabinetto giapponese. Il Pil è cresciuto dello 0,7 per cento destagionalizzato rispetto al trimestre precedente. Il dato preliminare, che stimava una crescita dell'1,6 per cento su base annua, è stato significativamente rivisto al rialzo per effetto della forte spesa delle aziende, in un contesto di progressiva ripresa post-pandemia. Gli investimenti in immobilizzazioni, in particolare, sono cresciuto dell'1,4 per cento nel primo trimestre dell'anno. Nell'anno fiscale che si è concluso lo scorso marzo il prodotto interno lordo del Giappone ha conseguito una crescita reale dell'1,4 per cento su base annua. (segue) (Res)