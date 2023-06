© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: rohingya testimoniano di persona di fronte a un tribunale argentino - Rappresentanti della minoranza etnica musulmana rohingya hanno testimoniato personalmente di fronte a un tribunale a Buenbos Aires, nell'ambito di una indagine dell'Argentina in merito a presunti crimini del governo militare del Myanmar. L'udienza giudiziaria, che si è tenuta a porte chiuse, ha segnato "un giorno storico per tutti i birmani", secondo Maung Tun Khin, presidente della Burmese Rohingya Organisation con sede nel Regno Unito. "Finalmente di tengono udienze in presenza e vengono presentate prove solide", ha aggiunto il rappresentante. Le udienze, cui partecipano circa sei testimoni rohingya, proseguiranno sino al 13 giugno. (segue) (Res)