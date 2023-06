© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kazakhstan: Tokayev apre Forum di Astana e propone di ospitare vertice Onu su clima nel 2026 - Il Forum internazionale di Astana (Aif) che si apre oggi in Kazakhstan è un’occasione concreta di collaborare per affrontare sfide che riguardano tutti, in primis quella ambientale, ed è con questa convinzione che il Paese si propone di ospitare il prossimo vertice regionale sui cambiamenti climatici nel 2026, sotto l'egida delle Nazioni Unite. Lo ha detto oggi il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, nel suo discorso di apertura al Forum. “Il cambiamento climatico è fra i maggiori rischi che dobbiamo affrontare e l’Asia centrale è particolarmente vulnerabile”, ha detto Tokayev, sottolineando che il suo governo presta particolare attenzione all’urgenza legata alle risorse, in primis la carenza di acqua. Nato su iniziativa del presidente come piattaforma di dialogo per rilanciare il ruolo internazionale del Kazakhstan, il forum mette al centro di questa edizione il tema “Affrontare le sfide attraverso il dialogo: verso la cooperazione, lo sviluppo e il progresso”, declinato nei quattro pilastri di politica estera e sicurezza, sviluppo e sostenibilità, energia e cambiamento climatico, economia e finanza. (Res)