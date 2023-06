Libia: Consiglio presidenziale, superare controversie per elezioni simultanee nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio presidenziale della Libia ha invitato il Comitato misto per la preparazione delle leggi elettorali (6+6), formato da parlamentari della Camera dei rappresentanti e membri l'Alto consiglio di Stato, a risolvere i punti sospesi al fine di organizzare le elezioni presidenziali e parlamentari simultanee entro la fine dell'anno. Il Consiglio ha inoltre invitato "le istituzioni e le forze nazionali ad un'ampia consultazione, con la partecipazione della missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), con l'obiettivo di creare le condizioni adeguate affinché si tengano elezioni non escludenti che garantiscano l'accettazione dei loro risultati". Il Consiglio di presidenza ha apprezzato i risultati raggiunti dal Comitato 6+6 durante le riunioni tenutesi in Marocco. Il Comitato parlato ieri di una intesa sulle elezioni negli incontri Bouznika, senza però firmare alcun accordo. (Lit)