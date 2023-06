Egitto-India: premier Modi in visita ufficiale al Cairo entro giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, visiterà l'Egitto a giugno per la prima volta da quando ha assunto il potere nel 2014. Lo hanno riferito i media egiziani, citando l'emittente televisiva indiana "Wion News". La visita di Modi rientra nelle “distinte relazioni che legano i due Paesi ed nel lavoro per rafforzarle ulteriormente a vari livelli”, riferiscono fonti indiane, secondo cui le relazioni tra i due Paesi stanno assistendo a un “nuovo spirito di rilancio in tutti i campi” dopo la visita del presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi in India lo scorso gennaio. La missione di Modi dovrebbe concentrarsi, in particolare, sulla cooperazione nel settore dell'istruzione, della formazione professionale e dello sviluppo tecnologico e umano: l’Egitto ha infatti espresso il desiderio di istituire un polo per l’istruzione superiore sulla base dell’Indian Institute of Technology. (Cae)