Egitto: presidente Al Sisi in Zambia per partecipare a vertice Comesa

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi è arrivato in Zambia ieri sera per partecipare al vertice del Mercato comune dell'Africa orientale e meridionale (Comesa). Il leader del Cairo ha iniziato martedì 6 giugno un tour in Africa che comprende visite in Angola, Zambia e Mozambico. Il portavoce della presidenza della Repubblica, Ahmed Fahmy, aveva specificato che la visita del presidente "si inserisce nel quadro della volontà dell'Egitto di intensificare la comunicazione e il coordinamento con i suoi fratelli africani, nonché di continuare a rafforzare le sue relazioni con i Paesi del continente in vari ambiti per consolidare la reciproca cooperazione sul piano economico, commerciale e degli investimenti, oltre a dare priorità alle questioni africane nella politica estera egiziana". (Cae)