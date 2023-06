Imprese: ministero, 19 giugno tavoli con sindacati su automotive, elettrodomestici ed ex Ilva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per lunedì 19 giugno, a partire dalle ore 13, i tavoli con i sindacati su automotive, elettrodomestici ed ex Ilva. Le riunioni – riferisce una nota – si svolgeranno in consecutiva. (Rin)