Nucleare: Fregolent (Iv), Intergruppo ha spinto maggioranza ad attivarsi

- "È un bene che la maggioranza di centrodestra abbia deciso di fare audizioni sul nucleare alla Camera, evidentemente la nascita dell'intergruppo sull'energia nucleare ha rotto un tabù e ha portato alla ribalta un tema lasciato in disparte per troppo tempo". Lo dichiara la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del gruppo di Azione-Italia viva-Renew Europe e promotrice dell'intergruppo, commentando la richiesta della maggioranza di istituire un'indagine conoscitiva in Commissione. "L'intergruppo, che ha avuto numerose adesioni da parte di esponenti di maggioranza e opposizione, nasce per promuovere l'incontro tra le istituzioni, stakeholder e parti sociali, per avviare un serio approfondimento e - sottolinea - per dare al legislatore tutti gli elementi per una decisione consapevole. Il 21 giugno, in una conferenza stampa al Senato, illustreremo i prossimi passi per evitare che il nostro Paese continui a pagare con la crisi energetica i pregiudizi della politica". (Rin)