Ucraina: Lukashenko esorta a porre fine al conflitto tra Mosca e Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adesso bisogna porre fine al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, e successivamente si potrà riflettere sulle cause. Lo ha detto il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, intervenendo a un vertice del Consiglio dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Otsc). "Ogni nostro incontro non avviene senza discutere della situazione in Ucraina (...) Vorrei solo mettervi in guardia contro il tentativo di cercare adesso qualche motivo del conflitto. Prima o poi parleremo delle ragioni. Ora la questione più importante è porre fine a questa guerra", ha affermato il leader della Bielorussia.(Rum)