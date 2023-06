Riforme: Casellati, non si può stabilire legge elettorale senza conoscere modello di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quando si costruirà un modello di governo, e mi auguro condiviso perché è necessaria una condivisione più larga possibile, si costruirà una legge elettorale”. Lo ha detto il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, ospite di “Agorà” su Rai3. Alla domanda se c’è un progetto embrionale di legge elettorale, Casellati ha risposto: “No, perché se non si stabilisce quale sarà la forma di governo non si può stabilire una legge elettorale”.(Rin)