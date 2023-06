Romania: ministra Istruzione, oltre la metà degli insegnanti prosegue gli scioperi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 10 mila insegnanti sono tornati nelle aule, ma oltre la metà del personale dell'istruzione continua a scioperare. Lo ha dichiarato la ministra dell'Istruzione, Ligia Deca, secondo l’agenzia “Agerpres”. Dal canto loro, i sindacati accusano le autorità di confusione, sostenendo che allo sciopero stia partecipando, in realtà, l'87 per cento del personale. Ieri, a Bucarest, si è tenuto un incontro tra responsabili dell'Istruzione con i rappresentanti degli studenti, genitori e sindacati per individuare soluzioni in grado di consentire lo svolgimento degli esami di fine anno nelle date stabilite. La ministra Deca ha annunciato che, per il momento, non è necessario modificare i calendari degli esami. In Romania iniziano le proteste anche nel sistema sanitario, sempre per stipendi più alti. I membri della Federazione Sanitas sono in sciopero bianco. Tra le rivendicazioni, l'applicazione della legge sulla retribuzione per tutte le categorie di dipendenti.(Rob)