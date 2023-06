Colombia: a maggio rallenta ancora l'inflazione, +12,36 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio l'indice dei prezzi al consumo in Colombia è cresciuto del 12,36 per cento su anno e dello 0,43 per cento su mese. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Dane). Si tratta del secondo mese consecutivo di rallentamento della corsa dei prezzi - cresciuti ad aprile del 12,82 per cento, e a marzo del 13,34 per cento - grazie al calo registrato nel costo dei generei alimentari (-0,85 per cento), responsabile dello 0,17 per cento del computo totale. Un dato significativo se si considera che erano state proprio le spese per cibo e bevande non alcoliche a spingere l'inflazione fino al livello record del 13,12 per cento a fine 2022. Mantengono la crescita i prezzi del trasporto (+1,19 per cento su mese), in primo luogo per l'aumento delle benzine, seguito da bevande alcoliche e tabacco (+1,15 per cento). Da inizio anno i prezzi hanno accumulato una crescita del 5,83 per cento. (Mec)