Malesia-Indonesia: Paesi rafforzeranno la collaborazione per difendere l’olio di palma

- La Malesia e l’Indonesia collaboreranno per difendere la produzione di olio di palma. Lo hanno annunciato oggi in una conferenza stampa congiunta il primo ministro malesiano, Anwar Ibrahim, e il presidente indonesiano, Joko Widodo, in visita a Kuala Lumpur. Widodo ha espresso il suo apprezzamento per il governo di Anwar per gli sforzi congiunti a difesa anche di altri prodotti di base. “Tali collaborazioni dovrebbero essere rafforzate in modo che le merci prodotte dalla Malesia e dall’Indonesia non subiscano discriminazioni da parte di altri Paesi”. “Parleremo all’unisono per difendere l’industria dell’olio di palma”, ha aggiunto Anwar. In particolare, i due Paesi intendono rafforzare la collaborazione per affrontare insieme il Regolamento europeo sui prodotti a deforestazione zero (Eudr), che considerano discriminatorio. I due leader hanno concordato anche di istituire un meccanismo per proteggere meglio i lavoratori migranti indonesiani in Malesia, impiegati principalmente nelle piantagioni, nelle industrie e nel lavoro domestico. Le parti, inoltre, hanno presenziato alla firma di sei accordi in materia di commercio, promozione degli investimenti, cibo “halal” e questioni marittime. (segue) (Fim)