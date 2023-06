Malesia-Indonesia: Paesi rafforzeranno la collaborazione per difendere l’olio di palma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indonesia e la Malesia insieme producono circa l’85 per cento dell’olio di palma mondiale. L’Unione europea è attualmente il terzo maggior mercato dell’olio di palma prodotto dai due Paesi. Il Parlamento europeo ha approvato però il mese scorso una legge sulla deforestazione che proibisce le importazioni di caffè, carne di manzo, soia e altri generi alimentari, incluso l’olio di palma, prodotti su terreni sottoposti a deforestazione dopo il 2020. La norma richiede ai produttori informazioni “verificabili”, e prevede pesanti sanzioni per i trasgressori. L’Indonesia e la Malesia hanno minacciato di sospendere le loro esportazioni verso l’Ue in risposta al nuovo provvedimento, che considerano dannoso per i loro piccoli coltivatori. (segue) (Fim)