Malesia-Indonesia: Paesi rafforzeranno la collaborazione per difendere l’olio di palma (3)

- Il ministro coordinatore per gli Affari economici indonesiano, Airlangga Hartarto, e il ministro delle Piantagioni e delle materie prime malesiano, Fadillah Yusof, sono stati in missione congiunta a Bruxelles il 30 e 31 maggio e hanno incontrato l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, e altri esponenti della Commissione. Al termine è stato pubblicato un comunicato congiunto nel quale i rappresentanti di Indonesia e la Malesia hanno auspicato che l’Ue “osservi i principi di trasparenza e non discriminazione, in linea con le norme e i regolamenti dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), in particolare nel commercio dell’olio di palma e dei suoi prodotti”. Per i due Stati del Sud-est asiatico il nuovo regolamento è “intrinsecamente discriminatorio e punitivo”, può avere un impatto negativo sul commercio internazionale e ostacolare gli sforzi in atto anche nell’industria dell’olio di palma per conseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Agenda 2030 delle Nazioni Unite). (segue) (Fim)