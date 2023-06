Malesia-Indonesia: Paesi rafforzeranno la collaborazione per difendere l’olio di palma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i due Paesi asiatici il regolamento non dovrebbe essere applicato in modo “discriminatorio in termini di copertura dei prodotti e trattamento nazionale” né creare “distorsioni commerciali”, ma dovrebbe essere adottato “un approccio equilibrato, inclusivo, deliberato e non restrittivo del commercio”. Tuttavia, secondo il Consiglio dei Paesi produttori di olio di palma (Cpopc), coinvolto nella missione, la trasferta è stata positiva e i colloqui si sono svolti in modo cordiale e aperto. I ministri, oltre a Borrell, hanno incontrato, tra gli altri, Frans Timmermans, commissario per il Clima e il Green Deal, e Virginijus Sinkevicius, commissario per l’Ambiente e gli oceani. (Fim)