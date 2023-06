Spagna: ministro Marlaska, fiducioso che partiti di sinistra andranno uniti a elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Interni spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, si è detto "fiducioso" che i partiti a sinistra del Partito socialista operaio spagnolo andranno uniti alle prossime elezioni generali del 23 luglio in quanto il modo "più efficace" per dare continuità alle politiche progressiste promosse dalla coalizione di governo. "Sarebbe inopportuno valutare cosa dovrebbero fare specifici partiti politici", ha dichiarato Marlaska dal Lussemburgo, dove sta partecipando a una riunione dei ministri dell'Interno dell'Ue, quando gli è stato chiesto quali sarebbero le opzioni per Podemos se dovessero correre separatamente. Il ministro ha evitato di commentare le prospettive di intesa tra queste due formazioni a 48 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste, ma ha sottolineato il suo desiderio di unità. "Vogliamo che tutti che vadano insieme, perché credo che questo sia il modo più efficace perché le politiche progressiste continuino ad avere successo e ad avere il sostegno della maggioranza della società spagnola", ha concluso. (Spm)