- Ieri si è tenuto un altro incontro con Letizia Moratti per ragionare insieme della costruzione di un’area di riferimento moderata e liberale, credibile e duratura nel tempo. L’incontro è stato molto positivo e le basi sono interessanti per unire in un progetto condiviso gli 'estremisti del buonsenso'. Lo ha affermato in una nota il leader dei Moderati Giacomo Portas.(Rpi)