Ue: ministro Finanze tedesco, necessaria svolta epocale nella politica sulla migrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria una “svolta epocale” nella politica dell'Ue in materia di migrazione, con “più controllo, più coerenza e progressi nella prevenzione” di quella illegale, “anche ai confini esterni” dell'Unione europea. È quanto afferma il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, in un messaggio su Twitter pubblicato in occasione del Consiglio Giustizia e Affari interni dell'Ue, che si tiene a Lussemburgo. La riunione è stata convocata per trovare un accordo tra gli Stati membri sulla riforma del Sistema europeo comune di asilo. Tuttavia, un'intesa pare difficile a fronte delle divisioni tra i governi. Per Lindner, “una riforma del Sistema di asilo dell'Ue è più che attesa”. (Geb)