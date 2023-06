Bulgaria-Italia: Istituto cultura di Sofia partecipa a Festival internazionale di fotografia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il fotografo ha presentato una serie di immagini di grande impatto emotivo scattate in Ucraina all'inizio della guerra e con queste si è meritato il riconoscimento. L'8 giugno dalle ore 17.00, nella sala delle esposizioni del Museo, Alessio Paduano terrà, insieme ad altri fotografi partecipanti, un seminario teorico. Alessio Paduano è nato a Napoli, dove vive. Alcuni suoi lavori sono stati esposti al Pan-Palazzo Arti Napoli (Italia), Castel dell'Ovo (Napoli, Italia), Galleria FotoLoft (Russia), Biennale di Bibbiena (Italia), Palm Spring Photo Festival (California), Tel Aviv Photo Fair (Israele). Pubblica regolarmente su riviste nazionali e internazionali. La sua ricerca è ambientata in Italia, Romania, Tunisia, Egitto, Polonia, Ucraina, Grecia, Ungheria, Serbia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Francia, Estonia, Spagna e Malta per raccontare storie legate a temi di attualità. Il Festival è realizzato con il sostegno finanziario del programma "Cultura" del comune di Sofia.