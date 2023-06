Maltempo: Fto lancia raccolta fondi per agenzie viaggi colpite in Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione turismo organizzato ha deciso di affidarsi alla Fondazione Giuseppe Orlando Ets per la raccolta delle donazioni alla stessa di un contributo volontario alle agenzie di viaggio utilizzando il suo conto corrente bancario (Iban: IT 45 K 08327 03247 0000 0000 0159) e indicando nella causale "Insieme per le agenzie di viaggio". Le imprese bisognose – riferisce una nota – riceveranno un sostegno economico in funzione sia dei danni materiali subiti a causa dell'alluvione sia rispetto agli impatti su prenotazioni e vendite. In Emilia-Romagna è un momento molto duro per tante donne e uomini del turismo organizzato. Dopo i due anni terribili della pandemia senza poter lavorare a causa delle restrizioni imposte, gli agenti di viaggi e le loro famiglie, proprio nel momento della ripartenza, sono stati colpiti dall'alluvione, un disastro naturale senza precedenti. L'Emilia-Romagna significa tanto per il Turismo italiano con la presenza su questo territorio di numerose agenzie di viaggi che hanno sempre contribuito a realizzare i sogni di tantissimi viaggiatori della regione o accogliendo turisti da tutto il mondo. Ce la faranno a risollevarsi anche questa volta, ma contiamo che ciò accada più rapidamente grazie al nostro aiuto concreto. Ecco perché il Consiglio nazionale della Federazione turismo organizzato di Confcommercio e il Consiglio di amministrazione del Fondo Vacanze Felici hanno scelto di intraprendere le seguenti azioni: in primis il rimborso delle quote di iscrizione degli associati; in seconda battuta il rimborso del contributo 2023 versato a Fondo Vacanze Felici; terzo, l'attivazione di altre iniziative di supporto da parte dei soci di Fto. "Tutti possono fornire il loro supporto: imprese, dipendenti, privati cittadini, associazioni, istituzioni. Ciascuno può dare una mano che conterà non solo per il valore concreto, ma proprio per il significato di far parte di una grande famiglia”, commenta il presidente di Fto, Franco Gattinoni, che aggiunge: “Non ci resta che esprimere un messaggio di profonda vicinanza a tutti gli agenti di viaggi e ai loro familiari. In questo momento l'Emilia Romagna è l'Italia e tutta l'Italia deve aiutare i colleghi a rialzarsi". (Rin)