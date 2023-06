Rai: Sergio, chiederemo incontro ad azionista su canone e riscossione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Domani chiederemo un incontro all’azionista per poter entrare nel merito del tema del canone e delle modalità di riscossione”. Lo ha annunciato l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, nel corso dell’audizione dinanzi alla commissione di Vigilanza Rai. “Noi immaginiamo che nel 2024 il canone verrà riscosso come è stato riscosso fino ad ora” anche perché “non ci è arrivata alcuna comunicazione” in senso contrario, ha concluso. (Rin)