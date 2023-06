Maltempo: Salvini a governatori e sindaci, “Mit al lavoro per tagliare burocrazia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in queste ore impegnato in Molise, ha scritto ai governatori Francesco Acquaroli, Stefano Bonaccini ed Eugenio Giani all’indomani della riunione a palazzo Chigi sul dopo alluvione. Salvini ha voluto sottolineare il clima costruttivo e di massima collaborazione nel governo e tra governo ed enti locali (“bello lo spirito di ieri”) e ha confermato la disponibilità del Mit per accogliere le necessità anche dei Comuni più piccoli. Così una nota del Mit. Salvini ha anche confermato di aver già incaricato i propri uffici di lavorare sulle norme per semplificare le procedure con l’obiettivo di essere “più veloci e concreti”. Il vicepremier e ministro ha scritto anche ai sindaci di Bologna e Forlì e al presidente della Provincia di Ravenna. (Rin)