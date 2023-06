Ucraina: Zelensky a Kherson per discutere situazione diga Nova Kakhovka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è recato oggi nella regione di Kherson per presiedere una riunione incentrata sulle conseguenze del crollo della diga di Nova Kakhovka. Lo ha reso noto lo stesso leader dell’Ucraina su Telegram. Durante la riunione, in particolare, si è discusso delle questioni legate alla situazione nella regione, all'evacuazione della popolazione dalle potenziali aree di inondazione e al sostegno ai territori allagati. "È importante valutare i danni e stanziare fondi per i residenti colpiti dal disastro, sviluppando inoltre un programma per compensare le perdite delle attività nella regione di Kherson", ha concluso Zelensky.(Kiu)