Torino: scoperta da Carabinieri di Rivoli rete di spaccio di stupefacenti, 17 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri di Rivoli (Torino) con l'aiuto dei colleghi di Sanremo in Liguria, hanno smantellato una rete di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L'Arma ha arrestato 17 persone di origine Italiana, in gran parte pregiudicate, gravemente indiziate del fatto. L’indagine, condotta tra il settembre 2019 e il dicembre 2020, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati che avrebbero costituito un gruppo criminale dedito allo spaccio di stupefacenti operante prevalentemente nell’area Ovest della Città Metropolitana di Torino. Avrebbero commesso almeno quarantaquattro cessioni di droghe di varia natura, prevalentemente cocaina ma anche hashish e marijuana, con un modus operandi di spaccio al dettaglio ampiamente consolidato, che nell’ipotesi accusatoria sarebbe consistito nel far affluire i consumatori presso le abitazioni degli spacciatori, senza la necessità di un preventivo contatto telefonico con lo stupefacente che veniva occultato nei luoghi comuni dei condomini di residenza. (Rpi)