Sardegna: radioterapia ospedale Businco, assessore Sanità assicura che non ci sarà alcuna chiusura (2)

- “Nel corso dell’intervento di ammodernamento della radioterapia al Businco – sottolinea l’assessore Doria – resteranno sempre in funzione due macchinari e non uno, diversamente da quanto prospettato inizialmente. Dai primi di luglio grazie a una riorganizzazione, che porterà ad allungare i tempi delle sedute fino alle 23, abbiamo calcolato che il numero di prestazioni erogate dalle due macchine che resteranno in funzione andranno a essere di poco al di sotto di quelle finora erogate con quattro apparecchiature. Dal 15 ottobre avremo in funzione la prima delle nuove apparecchiature. Parliamo di macchinari per la radioterapia all’avanguardia con prestazioni elevatissime che consentono, con sole tre sedute, di ottenere gli stessi risultati che si otterrebbero con trenta effettuate con i vecchi macchinari ora in dismissione. Questo ci consentirà di accelerare e di incrementare ulteriormente le prestazioni, riducendo quindi i disagi”. (segue) (Rsc)