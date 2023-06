Sardegna: radioterapia ospedale Businco, assessore Sanità assicura che non ci sarà alcuna chiusura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’ammodernamento in corso – sottolinea l’assessore – è assolutamente necessario e non è più procrastinabile. È bene precisare che le vecchie radioterapie sono uscite fuori produzione e oggi non esistono più nemmeno i pezzi di ricambio. Allungare i tempi per la loro sostituzione avrebbe comportato rischi enormi, decisamente superiori ai disagi dovuti alla transizione che, invece, gestiremo al meglio grazie all’impegno e allo sforzo comune dell’Arnas Brotzu e delle altre aziende dell’Isola. L’obiettivo è mantenere in questi mesi tutti i trattamenti al Businco, ma metteremo in campo ogni possibile soluzione per rafforzare gli altri servizi presenti in Sardegna per dare supporto all’ospedale di Cagliari centro di riferimento regionale per l’oncologia”. L’assessore si è poi soffermato sulle ricadute dell’ammodernamento reso possibile grazie a un investimento da circa 20 milioni di euro di risorse del Cipe e del Pnrr con il cofinanziamento della Regione: “I benefici attesi dalle nuove apparecchiature sono importanti, sia per la qualità delle cure, sia per i tempi d’attesa drasticamente ridotti”, conclude l’esponente della Giunta Solinas. (Rsc)