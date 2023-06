Imprese: D'Arienzo (Simest), allarghiamo il sostegno al Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Simest, Regina Corradini D'Arienzo, in una intervista a "MoltoEconomia" spiega in che modo Simest può aiutare le imprese ne loro processo di internazionalizzazione: "Con l'avvio del Piano strategico 2023-2025 'Si, un Patto per la crescita', fa un salto di qualità il nostro supporto verso le imprese, soprattutto piccole e medie, attraverso una strategia in grado di rispondere più prontamente alle sfide dei mercati internazionali. Prevediamo di impegnare 18,5 miliardi di euro (+20 per cento rispetto al triennio precedente) per il sostegno al Made in Italy nel mondo. A questo scopo abbiamo implementato una nuova gamma di servizi tesa a favorire gli investimenti strategici in innovazione e transizione ecologica. A ciò si aggiunge un'azione di sostegno concreto alle filiere produttive". Per quanto riguarda l'attività a supporto di innovazione e transizione ecologica, "il nuovo Piano prevede che sia le risorse dei fondi agevolati sia l'attività dell'investimento partecipativo, cioè l'acquisizione di quote di minoranza di società, siano focalizzati principalmente nel favorire la realizzazione di questi investimenti, ormai non più procrastinabili, per mantenere alta la competitività del settore produttivo italiano". (segue) (Res)