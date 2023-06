Imprese: D'Arienzo (Simest), allarghiamo il sostegno al Made in Italy (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo solco - continua - s'inserisce anche l'avvio dell'attività di consulenza per la crescita nei mercati strategici che conosciamo in modo approfondito, lavorando da oltre 30 anni in 150 Paesi. Vogliamo mettere anche questa nostra competenza al servizio delle imprese. Motivo per cui abbiamo approvato un piano di apertura di nostre sedi proprio nei mercati chiave per il Made in Italy. La prima inaugurazione, fra poche settimane, sarà nei Balcani, a Belgrado. E un'altra, entro l'anno, in Africa, nella sponda sud del Mediterraneo". Simest affianca l'impresa per tutto il ciclo di espansione all'estero: "Lo fa attraverso tre distinte linee di business: l'erogazione di finanziamenti a 6 anni a tasso agevolato e il sostegno alle commesse estere degli esportatori italiani: nei soli primi 4 mesi del 2022 abbiamo supportato operazioni per circa 6 miliardi di euro. Entrambe le attività fanno capo a due Fondi gestiti da Simest per conto della Farnesina. Infine, attraverso 'l'investimento partecipativo', cioè l'ingresso come socio di minoranza nel capitale delle aziende". "In questo caso - conclude Corradini D'Arienzo - Simest fornisce alle imprese liquidità necessaria per sviluppare progetti di internazionalizzazione. In questa attività siamo affiancati dall'intervento del Fondo Venture Capital gestito in convenzione col ministero degli Esteri"- (Res)