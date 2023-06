Rai: Soldi, serve rinnovata attenzione su informazione di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Rai “serve una rinnovata attenzione alla qualità dei propri prodotti informativi, in un’ottica di trasparenza e responsabilità e in linea con i servizi pubblici europei. Tenendo conto del dilagare delle fake news”. A dirlo è stata la presidente della Rai, Marinella Soldi, nel corso dell’audizione dinanzi alla commissione di Vigilanza Rai. Il tema della qualità dell’informazione “deve essere preso in carica da tutti i livelli aziendali, a cominciare dal Cda”, ha aggiunto. (Rin)