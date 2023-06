Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Assemblea capitolina: Si prosegue su eventuali atti residui dalla seduta precedente. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare (ore 10-15)- L'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, visita la Fattoria sociale "Fiore del deserto" in occasione di un evento di formazione didattica con la Scuola I.C. Olcese in Municipio V. Via Nomentana 1367, Roma (Ore 12)REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, parteciperà all’assemblea annuale 2023 di Federmanager Roma, dal titolo "Sanità domani: strategie per migliorare il sistema sanitario". Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, via Castro Pretorio 105, Roma (ore 14)- L’assessore alle Politiche sociali della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, partecipa alla Tavola rotonda “Dalla parte del personale” organizzato da Anaste. Cnel, sala plenaria Marco Biagi, Villa Lubin (ore 10:15) (segue) (Rer)