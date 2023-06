Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- - Premiazione per il concorso per i migliori formaggi e per i migliori pani e prodotti da forno, organizzato dalla Camera di Commercio di Roma. Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, Piazza di Pietra, Roma (ore 10:30)- Presentazione al pubblico del dipinto “Ritratto di Eleonora Gonzaga” (1622), l’unico ritratto firmato e datato di Lucrina Fetti. Pinacoteca dei Musei Capitolini, Roma (ore 18)- Inaugurazione terza edizione dell’estate al Forte Antenne. Saluto istituzionale della presidente del Municipio Roma II Francesca Del Bello. Forte Antenne, via del Forte Antenne, Roma (ore 19) (Rer)