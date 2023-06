Serbia: Vucic annuncia nuove misure economiche a sostegno di pensionati e dipendenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha annunciato nuove misure economiche a sostegno di pensionati, lavoratori pubblici impiegati nei settori dell'istruzione e della sanità, oltre che per le famiglie. Nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta ieri sera, Vucic ha affermato che più di 1,6 milioni di pensionati potranno contare su un aumento delle pensioni del 20 per cento mentre un incremento del 15 per cento riguarderà gli stipendi di insegnanti, infermiere e tecnici. Le misure, decise in accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi), verranno attuate in due tranche, la prima in autunno e la seconda da gennaio 2024. Il presidente serbo ha annunciato quindi un calo del prezzo del pane più comune sottolineando che con lo stesso Fmi si cercherà di raggiungere un accordo per non aumentare il prezzo dell'elettricità a settembre. Il capo dello Stato serbo infine ha affermato che sono stati erogati 100 milioni di euro per sostenere le madri del Paese, che riceveranno 10 mila dinari (circa 85 euro) per ogni figlio al di sotto dei 16 anni. (Seb)